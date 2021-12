Avalie o post

Com os reforços, o Robô chega a seis contratações para o Barezão 2022

Manaus – Matheus Ferreira e Marcílio da Silva são os novos laterais direito e esquerdo, respectivamente, contratados pelo Manauara Esporte Clube, nesta quarta-feira (15), visando o Campeonato Amazonense 2022. Com os reforços, o Robô da Amazônia, chega a seis contratações para a temporada.

Matheus Rodrigues Ferreira é um estreante no futebol nortista. O lateral direito possui atuações pelo Sport Clube São Paulo (RS), Grêmio Bagé (RS), Cruzeiro (RS) e CEOV Operário (MT). Além de ter sido campeão mato-grossense com o Nova Mutum (MT). O jogador pretende realizar o mesmo feito em sua estreia no futebol amazonense.

Foto: Marcílio/Divulgação

“Primeiramente, meu foco é corresponder todas as expectativas depositadas em meu trabalho. Espero trazer muitas alegrias aos torcedores do clube, principalmente, com o título. Me motiva mais ainda, por ser minha primeira vez no futebol do Norte. Pode acreditar que dedicação e garra não irão faltar”, afirmou o gaúcho de 26 anos.

Trazendo no currículo passagens pelo futebol japonês com o Renofa Yamaguchi, Marcílio da Silva Miguel, também coleciona experiência em Portugal, com Vitória SC. Aos 26 anos, o jogador levantou a taça de campeão no A2 em São Paulo pelo Guarani, como também passou pelo Botafogo (PB), Mirassol (SP) e ABC (RN).

Foto: Matheus/Divulgação

“A busca é de ser campeão! Só agradeço pela honra de defender uma camisa de um clube como o Manauara, que cada dia constrói uma linda história no futebol. Estou chegando para somar com todos os companheiros nesse novo desafio em minha carreira”, revelou o lateral esquerdo.

O Manauara EC conta em seu plantel com os zagueiros Jorge Mendonça e Guilherme Moller; os volantes Tiago Amazonense e Kamdem e os laterais Matheus e Marcílio.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

