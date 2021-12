Avalie o post



Esta é a segundo unidade de observação de Manacapuru. As sementes são importadas do Pará devido não ter uma própria no município. Com o resultado desta última, a previsão é que seja implementada a primeira unidade demonstrativa de produção de sementes de malva, agora na cidade de Parintins. Como explica o técnico extensionista do Idam e coordenador do Projeto Prioritário de Fibras, Suzamar Santos.

Mais de 2 mil agricultores familiares e produtores rurais do Amazonas tiram o seu sustento do cultivo de juta e malva. Um cultura que gera renda e ocupação econômica. Manacapuru, Codajás e Parintins foram os maiores produtores da safra 2019-2020. Com a implantação de unidades de observação a meta minimizar a dependência de sementes de outros estados.

A cultura de juta e malva possui uma importância econômica que transpassa décadas. O seu cultivo no Amazonas fizeram do Brasil o único país fora da Ásia a fazer concorrência à produção indiana. No auge da produção, em 1960, uma estimativa de 60 mil famílias das áreas de várzea dos estados do Amazonas e Pará viviam da extração das fibras, fora as fábricas e prensas que surgiram.

Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Divulgação Idam

Fonte