Avalie o post

Até esta quinta-feira(2), o município de Manacapuru registrou 19.669 casos de Covid-19, com 406 óbitos durante a pandemia

Manaus – A Prefeitura Municipal de Manacapuru, suspendeu a festa de Réveillon na cidade, a 68 quilômetros a oeste de Manaus, por conta do risco da Covid-19 e a da nova variante Ômicron.

Município de Manacapuru (Foto: Reprodução)

Segundo o prefeito do município, Beto D’Ângelo, a decisão de cancelar a festa se deu pelo fato da cidade ter sido uma das mais afetadas pela doença nas duas primeiras ondas. “Os números também dão indicativos de aumento, ainda que pequenos, mas dão sinais de aumento dos casos de ocorrência de Covid”, justificou.

Ainda segundo o administrador municipal, ocorreu uma reunião com as equipes de saúde para a tomada da decisão e deve servir como medida de prevenção.

“Se nós começarmos agora um trabalho preventivo, um trabalho de informação junto a comunidade, certamente nós teremos êxito, certamente nós podemos evitar um mal maior. Os número não são maior a ponto de criar algum tipo de pânico, contudo se nós não tomarmos uma providência agora e conduzir de forma serena e muito necessária para o momento, certamente nós podemos passar um Natal e ano novo tranquilos, e se Deus queiser podemos até fazer o Carnaval, reforçou o prefeito.

Conforma boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto – FVS-RCP/AM, até esta quinta-feira(2), o município de Manacapuru registrou 19.669 casos de Covid-19, com 406 óbitos durante a pandemia.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte