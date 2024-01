A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) efetuou 3.581 prisões durante o ano de 2023, em ações na capital e interior do estado. O número representa um aumento de 5,1% no comparativo com o mesmo período de 2022, quando 3.405 pessoas foram presas. De janeiro a dezembro de 2023, 583 foragidos da Justiça foram recapturados pela PMAM. Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

As prisões, registradas por diversos crimes, foram efetuadas durante patrulhamento de rotina realizado pelas Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), ações das unidades especializadas e operações deflagradas pela instituição ou integradas, como a Operação Paz e Operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Segundo o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, ações envolvendo o patrulhamento diário, apoio da Inteligência e da população foram fundamentais para o resultado do aumento de prisões registradas pela Polícia Militar do Amazonas.

“Nossa tropa realizou ações e operações para abordagem e prisão daqueles que estão infringindo as leis. O papel da população foi importante pelo apoio por meio de denúncias sobre crimes, pelos números fornecidos pelo Sistema de Segurança Pública e, também, números das linhas diretas das nossas Cicoms e policiamento especializado. Um esforço conjunto que trouxe este resultado importante para a sociedade”, ressaltou o comandante-geral.

Foragidos da Justiça

Durante o ano de 2023, mais de 580 foragidos da Justiça foram recapturados. No mês de dezembro, 64 pessoas com mandados de prisão em aberto por diferentes crimes foram presas pela Polícia Militar do Amazonas.

Ainda de acordo com a PMAM, no último final de semana do ano, três foragidos da Justiça foram recapturados, em ocorrências registradas na zona leste da capital.

Apreensão de adolescentes

Além das prisões, a PMAM apreendeu 381 adolescentes por atos infracionais. O número representa um aumento de 11,4% em comparação com o ano de 2022, quando 342 adolescentes foram apreendidos.

Os dados apontam que o mês de maior destaque para a Polícia Militar do Amazonas no número de apreensões de adolescentes foi o mês de abril, com 44 apreendidos. E no último mês do ano foram registradas 36 apreensões de adolescentes.

De acordo com relatório de ocorrências do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), as apreensões foram realizadas em diversas circunstâncias; como casos de adolescentes acompanhados de adultos em ações criminosas, menores portando armas de fogo ou drogas, dentre outros atos infracionais.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.