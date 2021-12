Avalie o post

Duas redes particulares de saúde de Manaus emitiram comunicados nesta semana sobre o aumento no fluxo de pacientes nos hospitais devido à sintomas gripais não associados à Covid-19. Na rede pública, a demanda também aumentou nas unidades de urgência e emergência do Amazonas, também por causa dos casos de síndromes respiratórias.

Segundo o infectologista Dr Antônio Magela, Diretor de Assistência Médica da Fundação de Medicina Tropical, são mais de 20 tipos vírus circulando nesse período de inverno amazônico no Estado. O aumento na quantidade de doenças respiratórias já era esperado.

Ouça a reportagem com as orientações do infectologista:

Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, a cobertura vacinal contra Influenza em todo o Estado é de 73%. Neste ano foi detectada a circulação do vírus da Influenza A (H3N2), que, assim como o H1N1, o H3N2 é um subtipo de Influenza A. *Porém, essa variante não está contemplada nas doses de vacina distribuídas pelo Ministério da Saúde em 2021*.

Dr Antônio Magela explica que os sintomas iniciais são praticamente os mesmos para todas as infecções respiratórias. O que vai diferenciar é a evolução do quadro. A maioria das síndromes gripais pode ser tratada nas Unidades Básicas de Saúde. Quanto mais rápido começar o tratamento, menos chances de agravar.

O inverno amazônico coincide com as férias escolares e festas de fim de ano, o que é mais propício para aglomerações. Em ambientes confinados, como shoppings, há mais risco de contaminação.

A Síndrome Gripal é caracterizada por, pelo menos, dois sintomas, como febre (temperatura maior que 37,8 ºC) ou sensação febril, calafrios, dor de garganta, tosse, coriza a alterações no olfato ou no paladar.

Já a Síndrome Respiratória Aguda Grave é um agravamento e é caracterizada pelos sintomas da gripe associados a, pelo menos, um dos seguintes sintomas: falta de ar ou desconforto para respirar, sensação de pressão no peito e saturação de oxigênio abaixo de 95%.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

