Avalie o post

As cantoras faziam parte do mesmo escritório, e o trio tinha turnê marcada para o ano que vem com o projeto As Patroas

Maiara e Maraisa cancelaram os shows que fariam após a morte de Marília Mendonça, nesta sexta-feira (5). O trio era do mesmo escritório de shows e também tinha uma turnê programada para 2022 com o projeto As Patroas.

Em nota publicada nas redes sociais, a dupla lamentou a morte da amiga e anunciou a suspensão das próximas apresentações que já estavam marcadas. Vale lembrar que Marília também se apresentaria nesta noite em Caratinga, Minas Gerais.

“Luto. Neste momento de dor e consternação, a Workshow informa que todos os shows envolvendo nossos artistas agendados para os dias 5, 6, 7/11/2021 serão adiados para datas a serem divulgadas posteriormente”, informou o comunicado.

Maiara e Maraisa cancelaram shows após morte de Marília Mendonça

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Marília Mendonça, de 26 anos, morreu nesta sexta-feira (5), após a queda do avião em que estava, na serra de Caratinga, em Minas Gerais. A cantora viajava a trabalho e faria shows pelo estado. A notícia da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

“Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, de seu produtor Henrique Ribeiro, de seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e do copiloto do avião, dos quais iremos preservar os nomes neste momento”, informou em nota.

O avião que levava Marília decolou de Goiânia com destino a Caratinga, em Minas Gerais, onde ela faria uma apresentação nesta noite.

Leia a nota na íntegra

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/11/2021

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte