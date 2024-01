O assassinato de uma mulher, de 35 anos, e do filho, 4, chocou os moradores das aldeias Tikuna de Porto Cordeirinho e Filadélfia, em Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus), no domingo (28). Eles são indígenas colombianos e foram encontrados mortos em uma área de mata na região. A filha, de 7 anos, estava perdida e foi resgatada com vida.

De acordo com informações repassadas à polícia, as vítimas estavam desaparecidas desde sábado (27). Preocupados, os próprios moradores da comunidade iniciaram as buscas. Mas os corpos só foram encontrados por policiais na segunda-feira (29). A mãe e o filho tinham marcas de tiros, possivelmente de espingarda, pelo corpo.

A menina foi encontrada com vida e com ferimentos no pescoço. Ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar no município. Segundo a polícia, a criança, que fala espanhol, passou por escuta especializada e informou que vivia com a mãe e o irmão em uma casa perto da roça.

Além das lesões no corpo da menina, foi constatado estupro de vulnerável. Ela está sob a guarda do pai. A criança não soube apontar suspeitos.

Não informações sobre a motivação do crime. A Polícia Civil do Amazonas está investigando o caso.