O romance entre Isabelle e Matteus no Big Brother Brasil (BBB) 24 já tem uma toada como trilha sonora. A música é de Rubens Alves, que é compositor do Garantido, boi do qual a sister é cunhã-poranga.

A composição recebeu o nome de “Mabelle, Amor de Norte a Sul”, fazendo referência a ela ser do Amazonas e ele ser do Rio Grande do Sul.

A letra e a melodia são uma versão da toada O Amor é Garantido, que já havia caído nas graças de quem torce pelo casal ‘Mabelle’.

Rubens Alves escreveu os versos, montou um vídeo com a letra, momentos do casal e, junto de Luciano Araújo como intérprete e Valdenor Filho na produção musical, lançou a faixa nas redes sociais.

Na madrugada de hoje (11), Isabelle e Matteus se beijaram no quarto Fadas, longe dos olhares dos outros brothers.

Veja a letra:

Mabelle, Amor de Norte a Sul

Compositor: Rubens Alves

Intérprete: Luciano Araújo

Produção Musical: Valdenor Filho

Ôh, ôh, ôh… ôh ôh…

No BBB o nosso olhar já se cruzou

Davi cupido nos flechou

Ôh, ôh, ôh… ôh ôh…

Ei, se liga na televisão

Prepare o seu coração

Vai ter Isabelle

Junto com Matteus

O coração te espera com amor

Deixa o Mabelle te encantar

O Brasil de norte a sul vai se apaixonar

Ôh, ôh, ôh… ôh ôh…

No BBB o nosso olhar já se cruzou

Davi cupido nos flechou

Ôh, ôh, ôh… ôh ôh…

O Alegrete e o Amazonas se juntaram

Na história de amor que merece todo o nosso abraço