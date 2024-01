O Lyon anunciou nesta quinta-feira, 11, Pierre Sage, de 44 anos, como seu novo treinador para o restante da temporada. Até o momento, ele estava contratado como técnico interino após a saída do italiano Fabio Grosso em setembro do ano passado. Após a saída de Fabio, Sage se destacou e conseguiu bons resultados para o clube. Comandando a equipe, o Lyon conquistou três vitórias consecutivas no Campeonato Francês e já garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa da França. Apesar disso, o time ainda se encontra na 15ª posição na tabela de classificação.

