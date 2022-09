O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em 15 Estados, enquanto o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), venceria em outros 7 e no Distrito Federal. Em 4 unidades da Federação, há empate na margem de erro. Os dados são de levantamento do site Poder360 com base nas últimas pesquisas eleitorais divulgadas.

Em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia – os 4 maiores colégios eleitorais do país, respectivamente – Lula está à frente na corrida pelo Palácio do Planalto com uma vantagem mínima que varia de 8 pontos percentuais, no caso do Rio, e máximo de 42 p.p. entre eleitores baianos.

O Poder360 compilou as últimas pesquisas registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Foram considerados os estudos com metodologias confiáveis e das quais foi possível verificar a origem das informações, com íntegras disponíveis.

O levantamento acima não pode ser considerado para o panorama nacional. Todas as informações são de responsabilidade das empresas que fizeram a apuração.

O chefe do Executivo aparece como franco favorito à reeleição em Roraima, onde tem 50 pontos de vantagem para o petista, em Rondônia, onde abre 27 pp., em Santa Catarina, 25 p.p., e no Acre, Estado em que está 23 pontos à frente de Lula.

Em 2018, Bolsonaro ganhou no 1º turno em 16 Estados e no Distrito Federal –incluindo nos 3 maiores colégios eleitorais. O PT, com Fernando Haddad,venceu em outras 9 unidades da Federação. O Ceará deu a maioria de seus votos a Ciro Gomes (PDT), ex-governador do Estado.

A última pesquisa do PoderData, realizada de 11 a 13 de setembro, aponta Lula com 43% e Bolsonaro, com 37% de intenções de voto no 1º turno. Ciro Gomes tem 8%, Simone Tebet (MDB), 5%, e Felipe d’Avila (Novo), 1%.

O levantamento foi realizado pelo PoderData, empresa do grupo Poder360 Jornalismo, com recursos próprios. Os resultados são divulgados em parceria editorial com a TV Cultura. Os dados foram coletados por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.500 entrevistas em 298 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-02955/2022.

Todos os levantamentos estão disponíveis no Agregador de Pesquisas do Poder360, o mais completo acervo de dados de estudos eleitorais disponíveis no Brasil. Foram priorizados estudos de grandes empresas consolidadas no mercado em algumas unidades da Federação.

Em caso de erro no quadro acima, envie uma mensagem no e-mail: erro-em-pesquisa@poder360.com.br. Eis as íntegras de todos os estudos.

