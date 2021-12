Avalie o post

Cantora vestia uma combinação confortável, composta por calça de moletom, tênis e um agasalho com capuz

Lisboa – Luísa Sonza usou uma rede social para comunicar os fãs que já está em solo português, onde se apresenta na noite desta quinta-feira (9) em Lisboa. Na publicação feita no Instagram, a cantora foi fotografada junto a um jatinho particular. Ela vestia uma combinação confortável, composta por calça de moletom, tênis e um agasalho com capuz.

‘Hoje tem show esgotado aqui’, disse a cantora, toda animada

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

“Cheguei, Portugal. Hoje tem show esgotado aqui e o show do dia 11 estão nos últimos ingressos então corre que tá acabando real. Tô doida pra ver vocês”, escreveu a artista.

