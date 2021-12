Avalie o post

A atriz disse que tenta evitar brigas com o ex-marido, mas que é muito difícil lidar com a ‘falta de empatia’ do surfista

São Paulo – Luana Piovani usou seu Instagram, nesta quinta-feira (2), para fazer um desabafo sobre as divergências que tem com o ex-marido Pedro Scooby em relação à criação dos três filhos, Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 6.

Foto: Reprodução / Instagram

“Estou com uma angústia no meu peito e eu acho que quando a gente divide as coisas melhoram. Em resumo, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu cheguei de viagem e as crianças voltaram para minha casa, graças a Deus, pois eu estava morta de saudades, porém vamos aos acontecimentos”, começou Luana.

A atriz disse que ficou chocada ao ver a filha cantando uma música de conteúdo impróprio para crianças depois de passar uma temporada na casa do pai. “Liz começou a cantar uma música com a frase ‘senta aqui no pai’. Não preciso nem dizer que eu quase infartei, primeiro que na minha casa não tem funk que fala palavrão, até tem uns que eu gosto e eu permito, porque eu adoro a batida do funk, desde que seja respeitoso”, disse.

“Ainda assim eu tento evitar o quebra-pau, pra não viver o que eu vivi quando era pequena: esse terror entre pai e mãe. E a gente já teve momentos muito fortes de terror, que foi quando nós nos separamos. Ainda agradeço a Deus que ele mora do lado de casa, que gosta das crianças e que ele é uma pessoa honesta. Olho a metade do copo cheio, mas é muito frustrante que você teve filhos com uma pessoa que não te respeita, que não tem empatia por você, que não leva em consideração as coisas”, lamentou Luana.

E escreveu: “1) A frustração é um sentimento associado a uma sensação de impotência e de desânimo, que ocorre quando algo que era esperado falha ou não acontece. 2) A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, buscando agir ou pensar como aquela pessoa agiria ou pensaria. 3) O respeito demonstra consideração, deferência; sentimento positivo por uma pessoa e também ações específicas e condutas representativas daquela estima”.

