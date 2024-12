A 4ª edição do “Love Korea Day”, considerado o maior evento de cultura geek e pop coreana de Manaus, acontece neste sábado (14) e domingo (15), das 11h às 21h, no Manaus Plaza Shopping. Serão mais de 30 atrações, incluindo karaokê, concursos de dança, k-pop, looks dorameira e muito mais. A entrada é gratuita.

O shopping está localizado na Av. Djalma Batista, nº 2.100, bairro Chapada – Zona Centro-Sul de Manaus. Realizado pela Feira das Cores, o tema do evento será o “Natal dos Oppas”.

Ingrid Celeste, uma das organizadoras da iniciativa, convida o público para prestigiar a quarta edição. “O ‘Love Korea Day’ está mais incrível do que nunca, cheio de novidades e pensado especialmente em você, fã da cultura coreana. Venha com grandes expectativas para se divertir conosco”, anunciou.

Para quem ama cantar e soltar a voz haverá o Noraebang, um espaço de karaokê coreano para várias pessoas se divertirem ao som de uma playlist recheada de sucessos, incluindo BTS e Girl Generation. Enquanto isso, a Estação Seul vai ser palco do “Random Play Dance”, um desafio onde os participantes se juntam para dançarem juntos.

Outros destaques serão os concursos de karaokê coreano, K-pop solo e em grupo e o melhor look dorameira. Além disso, haverá caça aos oppas, confecção de bolas de Natal com fotos de atores coreanos e idols, aula de coreano, oficinas de artesanato, presença dos DJs Belfort e Rai Rai no sábado (14) e domingo (15), sorteios de brindes e muito mais.

“O Plaza abraça a diversidade de culturas. Este final de semana será especial para você sair da rotina com sua família e amigos”, comenta Adriano Aguiar, gerente de marketing do shopping.

