O Liverpool garantiu sua vaga na final da Copa da Liga Inglesa ao empatar em 1 a 1 com o Fulham nesta quarta-feira, 24, no estádio de Anfield, casa do Reds. O gol que abriu o placar veio dos pés de Luis Diaz, que aos 11 minutos do primeiro tempo mandou a bola para o fundo da rede. O Liverpool dominou a partida durante a maior parte do tempo, mas o Fulham conseguiu marcar um gol aos 76 minutos, com Issa Diop, e empatar a partida. Mesmo com a pressão do time londrino nos minutos finais, o Liverpool resistiu e garantiu a classificação para a final.

A final da Copa da Liga Inglesa será disputada no dia 25 de fevereiro, no estádio de Wembley, entre Liverpool e Chelsea. O Liverpool, comandado pelo técnico Jürgen Klopp, é o atual líder da Premier League, com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City. Além disso, o time tem um jogo a mais em relação ao rival. A equipe já havia vencido o primeiro jogo contra o Fulham por 2 a 1, no estádio de Anfield, o que deu uma vantagem para o confronto de volta.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA