Já consolidada como a maior rede de lavanderias self-service do país e com a inauguração de uma loja a cada dois dias, a Lavô aposta na evolução tecnológica como estratégia de crescimento da marca. Com mais de mil unidades comercializadas, a marca firmou parceria com a Airlocker, rede especializada em armários inteligentes, que além de fornecer os lockers personalizados irá também desenvolver o projeto de reconhecimento facial para a franquia. Com isso, a Lavô pretende aumentar 30% do seu ticket médio e faturar R$ 13 milhões até o fim deste ano.

Os armários inteligentes serão administrados pelos franqueados em seu raio de atuação e terão finalidade exclusiva para serviços de lavagem de roupas, como explica o CEO da Lavô, Angelo Max Donaton.

“A utilização dos armários será feita por usuários que desejam lavar suas roupas sem ter o trabalho de ir a uma unidade. Ao solicitar esse serviço, eles deixarão suas peças nos armários e terão um prazo de 24 horas para retirá-las. Nesse tempo, o franqueado retira as peças, faz todo o processo de lavagem e secagem em sua unidade e devolve tudo no locker, para que o cliente retire”, diz ele.

Os armários serão instalados tanto dentro das unidades quanto em lugares estratégicos na região de atendimento de cada franquia, como lojas de conveniência, condomínios, academias, clubes e prédios comerciais.

A rede estima que ainda este ano cerca de 50 unidades já terão o serviço disponível e que a previsão para 2024 é que ao menos 20% dos franqueados tenham aderido ao novo serviço.

A parceria com a Airlocker também aconteceu pelo objetivo da rede facilitar a vida das pessoas com uma solução conveniente para recebimento de produtos e serviços, o que vem de encontro ao que a Lavô acredita.

“Nossa missão é democratizar e simplificar o serviço, por isso nossos modelos dispensam funcionários e podem ser gerenciados a distância, tudo por um sistema online. Para que nosso cliente continuasse tendo autonomia e a melhor experiência possível, entendemos que um parceiro com a mesma missão seria essencial. A tecnologia avançada dos armários inteligentes só vai somar com o nosso sistema e vai continuar proporcionando aos usuários a excelência no serviço de maneira prática e intuitiva”, destaca Donaton.

Além dos armários, a rede tem planos de implantação de reconhecimento facial em suas unidades também em parceria com a Airlocker.

“Além de garantir segurança, já que podemos fazer a abertura e o fechamento das portas pelo reconhecimento, poderemos premiar clientes pelo sistema, saber quantas pessoas entraram na loja e utilizaram o serviço. Também há o benefício de bloquear, através do sistema, clientes que não cumpram as normas de uso e façam algo de errado no interior das lojas”, ressalta o empresário.

Em Manaus

A Lavô também vem registrando crescimento na capital amazonense com a abertura de várias lojas. Uma delas funciona na Avenida Ephigênio Salles, num centro comercial instalado em um posto de combustível muito concorrido da cidade -Avenida Ephigênio Salles, n° 2600, sala 5, posto Shell da V8, Aleixo.

Com wi-fi, ambiente climatizado e televisão instalada, os clientes tem auto atendimento disponível a partir das 5h da manhã até meia-noite para a lavagem de roupa pesada como edredom de casal e até redes, muito usada pelos amazonenses.

O valor do cesto, que cabe em torno de 25 peças de roupas é de R$16,00. O tempo médio para lavar e secar fica em aproximadamente uma hora e meia.

Sobre a Lavô

A Lavô é a maior franquia de lavanderias self-service do Brasil. Inaugurada em 2018, entrou para o franchising em 2020 e já conta com mil unidades comercializadas pelo Brasil. Com a missão de democratizar e simplificar o serviço, a franquia dispensa funcionários e pode ser gerenciada à distância, por meio do sistema online. Saiba mais aqui.

