Cantores anunciaram nas redes sociais que os desfiles de seus blocos em Salvador, na Bahia, foram adiados para 2023

Salvador – Os cantores Bell Marques e Léo Santana anunciaram o cancelamento de seus blocos no Carnaval de 2022. Bell Marques explicou que os blocos Camaleão, Vumbora e Bloco da Quinta, que saem no circuito Barra-Ondina, em Salvador, serão adiados.

Léo Santana e Bell Marques cancelaram desfiles de seus blocos em 2022. (Foto: Reprodução / Instagram)

“Galera, ainda não chegou a nossa vez. Pois é, em função das indefinições sobre o Carnaval de rua em Salvador e dos prazos necessários para a realização dos eventos, os nossos blocos: Camaleão, Vumbora e o Bloco da Quinta, que desfilam no circuito Barra-Ondina, terão que ser adiados para 2023”, explicou o artista.

Bell ainda incentivou os fãs a não se desanimarem: “Não vamos perder nossa alegria! 2023 chega logo e vamos fazer a maior apresentação da história, um desfile lindo, como sempre. Vejo vocês em 2023 com a mesma energia de sempre.

Já Léo Santana usou as redes sociais para avisar o cancelamento do Bloco do Nana em 2022, segundo ele pelos mesmos motivos usados por Bell, as indefinições a respeito do Carnaval: “Em 2023 estaremos juntos no nosso bloco com muito mais animação para fazer um Carnaval daquele jeito que a gente gosta e que estamos acostumados! Vai ser lindão!”.

O Bloco do Nana também sai no circuito Barra-Ondina, em Salvador, e Léo avisou que quem já tinha comprado abadá poderá usar em 2023: “Eu já estou aqui superanimado e não vejo a hora de 2023 chegar e a gente se reencontrar!”, disse Léo na web.

