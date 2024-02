Zagueiro começou a temporada em alta na equipe rubro-negra.

Com atuações decisivas nos clássicos contra Vasco e Botafogo, Léo Pereira iniciou 2024 em alta no Flamengo. O camisa 4, em sua quinta temporada pelo clube carioca, consolidou-se como uma das referências da equipe e, agora, sonha com a Seleção Brasileira, que hoje está sob comando de Dorival Júnior, com quem trabalhou e foi campeão em 2022 no Rubro-Negro.

“Com certeza, é o sonho de todo jogador brasileiro. Espero que ele tenha visto. Foi um jogo importante para gente mostrar nossas características, mas estou focado no Flamengo. Quero fazer meu papel bem feito aqui, dar o meu máximo porque eu tenho certeza que se eu estiver fazendo as coisas bem feitas, virá a convocação”, disse Léo Pereira, ciente de que Dorival Júnior esteve no Maracanã na última quarta (7)

Em 2024, Léo Pereira segue como titular absoluto no Rubro-Negro. Tite, que assumiu o time em outubro de 2023, mantém a dupla de zaga com o camisa 4 e Fabrício Bruno. Sobre o trabalho com o ex-treinador da Seleção Brasileira, Léo Pereira destacou um fator que é trabalhado pela comissão técnica do Flamengo.

O post Léo Pereira, destaque do Flamengo sonha com Seleção apareceu primeiro em Portal Você Online.