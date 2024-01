A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que já retomou o fornecimento do Nestogeno 1, fórmula infantil destinada a beneficiários com idade de 0 a 6 meses, do programa de nutrição infantil Leite do Meu Filho.

Os responsáveis pelas crianças contempladas podem fazer a retirada do produto nas duas centrais de distribuição do programa municipal, localizadas no shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, 2.985, bairro Cidade de Deus, zona Norte; e na galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro, zona Sul.

O horário de atendimento nas duas unidades é das 8h às 16h. Para receber os produtos é necessário apresentar documento original com foto.

Com a retomada da entrega do Nestogeno 1, a prefeitura normaliza o fornecimento dos itens de alimentação para todos os beneficiários do “Leite do Meu Filho”. O programa contempla crianças nas faixas etárias de 0 a 6 meses; de 6 meses a 2 anos; e de 3 e 4 anos.