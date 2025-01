Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, se manifestou sobre a situação de Endrick, negando qualquer possibilidade de retorno do jogador ao clube. Em uma entrevista concedida ao The Athletic’, ela enfatizou que não há negociações em andamento para trazer o atacante de volta, que atualmente enfrenta desafios no Real Madrid. A dirigente também comentou sobre Estêvão, uma das promessas do Palmeiras, que está prestes a se transferir para o Chelsea. Leila elogiou o talento do jovem, prevendo que ele se tornará um grande jogador e, eventualmente, poderá ser reconhecido como o melhor do mundo. A transação, que ocorrerá após o Super Mundial em julho, será a maior da história do clube, com um valor estimado em 61 milhões de euros.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Leila Pereira acredita que Endrick precisa de tempo para se adaptar ao ambiente do Real Madrid. Ela expressou confiança de que o atacante encontrará seu espaço e terá sucesso na equipe espanhola. A presidente do Palmeiras também revelou que teve uma conversa com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que fez uma comparação entre Endrick e o lendário Pelé, destacando o potencial do jogador. A transferência de Estêvão para o Chelsea marca um momento significativo para o Palmeiras, que vê sua joia sendo valorizada no mercado internacional.

Leia também

Milan vira nos acréscimos sobre o Parma e volta a vencer na Itália



LeBron e Antony Davis brilham em noite apagada de Stephen Curry na NBA



Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA