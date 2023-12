O lateral Emerson Royal, da seleção brasileira e do Tottenham, decidiu se aventurar no mundo da música. Nesta sexta-feira, 1º, o jogador utilizou suas redes sociais para exibir um vídeo em que aparece cantando. O gênero escolhido foi o rap. Já a letra da música faz uma reflexão sobre preconceito. “A discriminação é social, intelectual ou racial, não racional. Preto e branco não te fere, quem te fere é quem pratica o mal. E o século é XXI, e sempre tem mais um, que vai influenciar mais um, que vira dois, que tem mais dois, com a maldade negativa. Vai influenciando multidões, que são viciados em praticar o mal”, diz um trecho da música. Na legenda do post, o ala ainda pediu conscientização de seus seguidores. “Em meio a inúmeros casos de preconceitos no geral… Reflita!”. Veja abaixo.

