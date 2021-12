Avalie o post

Um asfalto de qualidade precisa durar 10 anos, no mínimo. Agora, você já viu em Manaus uma pavimentação que ficou intacta por todo esse tempo? O próprio Tribunal de Contas do Estado afirma que a pavimentação na região dura cerca de dois ou três anos, ou seja, precisa ser refeita constantemente. Para tentar acabar com as obras de asfaltamento de qualidade duvidosa, o TCE inaugurou um laboratório móvel que será usado na fiscalização de obras públicas e para auditar a qualidade do asfalto.



O presidente do TCE, conselheiro Mario de Mello informou que os trabalhos já iniciaram e, primeiramente, serão analisados os contratos de maior valor entre o poder público e empresas. As rodovias AM-10 e AM-70, que receberam novo pavimento recentemente serão auditadas.

Para avaliar se um asfalto está dentro dos padrões será necessário um dia de análise. Para verificar o solo, os trabalhos devem durar cerca de três dias. O engenheiro responsável pelas análises Montival Pereira diz que o asfalto precisa ter no mínimo 5 cm de espessura.

´



O caminhão adaptado a um formato de laboratório possui equipamentos necessários para as fiscalizações do solo. O modelo já é utilizado em Santa Catarina, Goiás e Piauí.

Ana Maria Reis / Rádio Rio Mar

Fonte