Avalie o post

De janeiro a outubro de 2021, o Laboratório de Análises Clínicas da FCecon – Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas realizou 434 mil exames. Um número superior a 2020, 93,7% dos procedimentos realizados durante todo ano anterior. Os protocolos utilizados levaram a instituição a receber um certificado do Programa Nacional de Controle de Qualidade, avaliando o serviço como excelente. Carlos Urtiga, gerente do Laboratório de Análises Clínicas, comenta o resultado.



O laboratório realiza 133 tipos de exames e funciona de segunda a sexta, no formato ambulatorial, das 6h30 às 17h. As coletas ocorrem em dias úteis, com horário agendado. Para agendar os exames, os pacientes podem entrar em contato pelo número de WhatsApp 99223-3054, das 14h às 18h, durante a semana. O laboratório funciona em regime de plantão para coletar amostras de pacientes internados nas enfermarias e no setor de Urgência da FCecon, todos os dias.



Tania Freitas – Rádio Rio Mar

Foto: Laís Pompeu/FCecon

Fonte