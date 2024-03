Na primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, Juventude e Grêmio empataram sem gols em um jogo equilibrado e com poucas chances. O confronto aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado (6), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Quem vencer a partida conquistará o título, enquanto um novo empate levará a decisão para os pênaltis. O destaque do duelo de hoje — mais pela marca que atingiu do que pelo futebol — foi o veterano meia Nenê, que completou mil jogos em sua carreira, aos 42 anos. O experiente jogador entrou em campo nos minutos finais do confronto. Esta é a quarta vez que as duas equipes se enfrentam em uma final de Gauchão, com vantagem para o Tricolor, que venceu as três anteriores (1996, 2001 e 2017).

Publicada por Felipe Cerqueira

Leia também

Atlético-MG abre vantagem de dois gols na final do Mineiro, mas leva empate do Cruzeiro nos acréscimos



Flamengo vence Nova Iguaçu por 3 a 0 e coloca uma mão na taça do Campeonato Carioca



*Reportagem produzida com auxílio de IA