A Justiça Federal no Amazonas manteve a prisão de Simão Peixoto, prefeito de Borba – 150 km de Manaus -, alvo da Operação “Voz do Poder” da Políciua Federal (PF), que apura a manipulação de testemunhas em investigação sobre desvios de recursos públicos destinados à compra de merenda escolar no ano de 2020, durante a pandemia do Covid-19.

Peixoto passou por audiência de custódia na tarde da última quarta-feira (10), mas como já havia um mandado de prisão contra ele, o ato só foi para verificar se seus direitos foram assegurados. O ato protocolar foi presidido pela juíza Ana Paula Podedworny.

A magistrada determinou que o prefeito fique detido em isolamento em uma unidade prisional do complexo penitenciário de Manaus, no km 8 da rodovia BR-174. administrado pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Operação da PF

Essa é a segunda detenção de Simão Peixoto em menos de um ano. Em março de 2023, ele foi preso pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado, o Gaeco do Ministério Público do Amazonas, por ameaça, desacato, difamação e restrição aos direitos políticos contra a vereadora Tatiana Franco dos Santo.

A operação da Polícia Federal “Voz do Poder” cumpriu mandado de prisão preventiva contra o prefeito nas cidades de Borba e Manaus.

O mandado judicial expedido também inclui o afastamento do prefeito de suas funções públicas por um período de 180 dias e a execução de outras diligências necessárias para a coleta de provas.

As investigações indicam que os kits de merenda escolar fornecidos não continham ou possuíam uma quantidade muito reduzida de carne de boi, divergindo significativamente do volume contratado.

Além disso, foi constatada a ausência de charque nos kits, indícios de falsificação nos recibos de entrega e possíveis pagamentos sem comprovação documental.

“A medida de prisão preventiva e o afastamento do cargo do prefeito foram solicitados após evidências de que ele conduziu uma videoconferência com servidores municipais intimados pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos relacionados à referida investigação. Neste encontro, o prefeito teria oferecido assistência jurídica e fretamento de aeronave, custeados pela Prefeitura, o que poderia representar uma tentativa de influenciar indevidamente as testemunhas”, diz nota da PF.

