O ex-policial militar Germano da Luz Júnior, 37 anos, um dos presos em flagrante, suspeito de crimes de extorsão mediante sequestro, porte de arma de fogo, associação criminosa, adulteração de veículo automotor entre outros, que ocorreu no município de Manacapuru (a 69 quilômetros de Manaus) – Condenado no mês passado na 2ª Vara do Tribunal do Júri, a 11 anos e oito meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado-privilegiado contra um colega de farda.

O preso Edvaldo Ewerton Pinto de Souza, 25, também envolvido nos crimes em Manacapuru, foi alvo da Polícia Federal (PF) da operação Fair Play, entre 2021 e 2022, que visava desarticular crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a economia popular, lavagem de dinheiro e organização criminosa e esquema de pirâmide, que movimentou R$ 156 milhões com ‘golpe do empréstimo’ no Amazonas e mais três estados.

Neste domingo, a Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva de um delegado e policiais civis e militares presos suspeitos de extorsão no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

A decisão é da juíza Scarlet Braga Barbosa Viana, e foi proferida após a prisão em flagrante dos agentes.

Além deles, o delegado Ericson de Souza Tavares, atualmente titular do 6º Distrito Integrado de Polícia(DIP), os investigadores da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) Eliezio Alencar de Castro,

Anderson de Almeida Maia, e Alessandro Edwards da Cruz, os policiais militares sargento Alexandro Conceição dos Santos, os

cabos Eldon Nascimento de Souza, Ueslei Rodrigues da Silva e Kemer Cruz Pimentel também foram presos.

A prisão em flagrante dos envolvidos ocorreu no sábado (23), após denúncias anônimas. Ao todo, 11 pessoas estão presas na unidade policial da cidade. Entre elas, o delegado Ericson de Souza Tavares, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia de Manaus.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), todos são suspeitos de extorsão mediante sequestro, associação criminosa, ameaça, entre outros crimes.

O grupo preso é composto por um delegado da Polícia Civil do Amazonas, três investigadores, cinco policiais militares, sendo quatro cabos e um sargento, além de dois civis.

Polícia Militar de Manacapuru informou que três veículos estariam envolvidos em um suposto sequestro no bairro Correnteza, no município em questão.

Segundo relatos de testemunhas, a denuncia partiu da família das vítimas, que disseram que no início da manhã de sábado, um grupo armado chegou à residência e se apresentou como policiais.

Na ação, os envolvidos levaram duas pessoas. Após algumas horas sem serem apresentados na delegacia, a família da dupla resolveu procurar pela polícia.

Com a denúncia, as polícias Civil e Militar foram acionadas para investigar o caso. No fim da tarde do sábado, os agentes interceptaram o carro e encontraram os policiais civis na estrada AM-352, em Manacapuru. Já o grupo de PMs foi preso na cidade de Novo Airão.

Todos foram encaminhados à delegacia de polícia. Com eles, foram apreendidas armas de grosso calibre.

Nota

Em nota emitida, na noite de sábado, as polícias Civil e Militar do Amazonas informaram que os policiais civis e militares, que já estavam sendo investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas; promotoria de Manacapuru e pelas corporações por suspeita de crime de extorsão.

