Justiça decidiu condicionar a continuidade do processo de licenciamento para implantação da linha de transmissão de energia entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR)

Brasília – Ministério Público Federal (MPF) obteve decisão liminar favorável em defesa dos direitos do povo indígena Kinja, mais conhecidos como Waimiri Atroari: a Justiça decidiu condicionar a continuidade do processo de licenciamento para implantação da linha de transmissão de energia entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR) – o Linhão de Tucuruí – ao acolhimento da proposta de compensação oferecida pela Associação do povo Kinja. Na decisão, a Justiça considerou que, se em algum momento houve concordância dos indígenas com o empreendimento, está condicionada à aceitação e implementação da proposta de compensação ambiental que vem sendo ignorada pelo Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), pela Fundação Nacional do Índio (Funai), pela Transnorte Energia e pela União. “É claro e inequívoco que o empreendimento já está causando ao povo kinja (Waimiri Atroari) prejuízo patrimonial e restrição de uso de recursos naturais e impactos irreversíveis – como impossibilidade de ritualizar em alguns locais.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), deputado Roberto Cidade (PV), foi o parlamentar que mais apresentou Projetos de Resolução Legislativa (PRLs) em 2021.

Um dos Projeto de Resolução Legislativa de destaque apresentado por Roberto Cidade foi o que cria o projeto “ALE-AM Itinerante”. A ideia é descentralizar as atividades do parlamento e aproximar a atuação dos deputados dos moradores do interior.

O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Galeria dos Remédios, no Centro, teve seus atendimentos interrompidos ontem por conta da forte chuva que causou danos no local. A chuva atingiu também vários pontos da cidade.

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na semana passada 24 emendas impositivas, sendo 23 individuais e uma de bancada, à Lei Orçamentária Anual (LOA)/2022, PLOA no 19/2021, de autoria do deputado federal José Ricardo (PT/AM).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

