O julgamento de Daniel Alves, acusado de agressão sexual contra uma jovem de 23 anos, teve início nesta segunda-feira, 5, com um pedido da defesa do jogador para que ele prestasse depoimento apenas no final das sessões. A juíza Isabel Delgado Pérez aceitou o pedido e a expectativa é que o brasileiro só fale na quarta-feira, data prevista para o encerramento do julgamento. Dessa forma, Alves irá se defender após a oitiva da vítima, testemunhas, peritos e outros profissionais. No dia de hoje, estão programados os depoimentos da vítima, de uma amiga e de uma familiar da denunciante.

A advogada de Daniel Alves, Inés Guardiola, também solicitou a suspensão do julgamento oral, apresentando diferentes argumentos, como um período inicial de investigações sem o conhecimento do jogador e a recusa do juiz de instrução em permitir que um segundo perito examinasse a denunciante. No entanto, a juíza não encontrou irregularidades e decidiu dar continuidade ao processo. Durante as sessões, serão ouvidos o ex-jogador, a vítima e outras 28 testemunhas que estavam presentes na boate de Barcelona na noite em que o estupro ocorreu. Para preservar a identidade da mulher, seu depoimento será confidencial, sem a presença da imprensa e sem gravação de áudio ou vídeo.

*Reportagem produzida com auxílio de IA