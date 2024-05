Felipe Oliveira da Silva, de 20 anos, foi assassinado com uma facada no pescoço, no bairro Novo Manacá, no município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), nesta segunda-feira (20).

De acordo com informações repassadas pela polícia, o crime ocorreu por volta das 5h, quando o jovem estava nas proximidades de casa, sentado em uma calçada. O suspeito apareceu armado com uma faca e cravou o objeto no pescoço da vítima.

Os familiares de Felipe acordaram assustados com a notícia que ele estava caído em frente a casa de uma vizinha. Ao saírem da residência, eles encontraram o jovem gravemente ferido e ensanguentado.

Felipe ainda foi socorrido e encaminhado ao Hospital Lázaro Reis, mas por perda de sangue excessiva, não sobreviveu ao ferimento. Ele morreu na unidade.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Os moradores não conseguiram identificar o suspeito, que fugiu rapidamente do local.