Manaus – Um jovem identificado como Lucas Eduardo Rabelo da Silva, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde deste domingo (5). O crime aconteceu na avenida Ouro, esquina com a rua do Comércio, na comunidade Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, na zona Norte da capital.

Segundo informações preliminares de testemunhas repassadas aos policiais que atenderam a ocorrência, criminosos invadiram a casa onde o jovem estava e efetuaram vários disparos contra ele. Lucas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após ser acionada, a polícia isolou a área do crime e solicitou os órgãos competentes para as investigações. De acordo com os policiais militares, devido as características do crime o jovem foi vítima de uma execução, possivelmente relacionada ao tráfico de drogas.

A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) esteve no local e após realizar a perícia constatou que Lucas foi atingido na região da cabeça, rosto, tórax e costas. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Não há informações sobre a motivação da execução e nem sobre os autores deste crime. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).