Rayssa Mirela Souza de Oliveira, de 18 anos, foi assassinada a tiros enquanto trabalhava em um comércio, no bairro Castanheira, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). O caso ocorreu na quinta-feira (25).

De acordo com informações repassadas à polícia, a vítima estava atendendo os clientes, quando dois homens chegaram em uma motocicleta, de cor vermelha, e um deles entrou no estabelecimento comercial.

Em seguida, o suspeito disparou diversas vezes contra Rayssa. O homem fugiu com a ajuda do comparsa e a vítima foi socorrida e levada para o hospital do município. Contudo, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A polícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança de uma residência próxima ao estabelecimento, que mostram o momento da chegada dos criminosos. Elas serão usadas para ajudar na identificação dos suspeitos.

A hipótese é que a jovem tenha sido vítima de execução e que o ex-namorado da vítima possa ser o mandante do homicídio. O caso está sendo investigado.