Avalie o post

A vítima foi socorrida pelos próprios moradores do local porém, não resistiu

Manaus – Edvan Oliveira, 21, foi executado com 5 tiros dentro de casa na Rua Louro Aritu, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O crime aconteceu na noite deste domingo (28).

(Foto: Divulgação)

Segundo a polícia militar, a vítima foi socorrida pelos próprios moradores do local e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia porém, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com moradores onde o crime ocorreu, dois homens chegaram em uma motocicleta e sem retirar o capacete, invadiu a casa da vítima e atirou várias vezes contra Edvan.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.



*** Matéria atualizada às 10h38 ***

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 22/11/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte