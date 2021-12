Avalie o post

O crime aconteceu na noite desta terça-feira (30)

Manaus – Luiz Ricardo dos Santos Souza, 22 anos, foi executado a tiros na noite desta terça-feira (30), com oito tiros, na Rua Coletora 2, Conjunto Cidadão 12, bairro Montes das Oliveiras, zona norte de Manaus.

Foto: Nainy Castelo Branco/GDC

De acordo com informações repassada à equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Luiz vendeu um aparelho de som automotivo à um homem identificado como Célio de Souza Serrão.

O aparelho queimou e por esse motivo, os dois homens passaram a se desentender e chegaram a brigar por um aplicativo de mensagem.

Nesta terça, a vítima foi até a casa de Célio para tentar resolver a situação, mas foi assassinada com oito disparos de arma de fogo. No local, foram encontradas estojos de munições de pistola 40.

Testemunhas relataram que a vítima foi na casa do suspeito duas vezes e na segunda vez foi assassinado. Não há informações sobre o paradeiro de Célio.

A vítima ainda foi socorrida pela seu pai e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, mas não resistiu e morreu na unidade.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

