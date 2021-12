Avalie o post

Polícia Civil solicita apoio na divulgação da imagem e informações sobre o paradeiro de Eric Christian de Sousa Roque

Manaus – Eric Christian de Sousa Roque, 21, está desaparecido desde sexta-feira (3), quando foi visto pela última vez por familiares. O jovem mora em Boa Vista, Roraima, e estava apenas de passagem em Manaus. Eric saiu por volta das 15h, da casa de sua mãe, na rua Dom Cláudio Colling, bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus.

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Eric.

Eric Christian de Sousa Roque mora em Boa Vista e está de passagem em Manaus (Foto: Divulgação)

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, Edna Moisés de Sousa, 39, mãe de Eric, relatou que seu filho mora em Boa Vista, e estava de passagem em Manaus. Segundo ela, Eric pediu a dois amigos que alugassem dois carros para ele, um dos veículos foi localizado em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros da capital).

Ainda conforme o B.O, o outro carro estaria com Eric, porém, até o momento ele não foi localizado. Desde a data mencionada os familiares não tiveram mais notícias sobre o paradeiro do jovem.

Quem tiver informações sobre a localização de Eric, pode entrar em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

