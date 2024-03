O jornal valenciano ‘Superdeportes’ atacou Vinícius Junior mais uma vez após controversas sobre uma falta cometida pelo jogador brasileiro em Willi Orbán, na partida da última quarta-feira (6) entre Real Madrid x RB Leipzig na Champions League. Na ocasião, o atacante merengue empurrou o defensor da equipe alemã na altura do pescoço, a publicação traz a manchete “Vinicius dá razão ao Mestalla”.

A referência do jornal se dá aos diversos ataques racistas que Vinícius vem sofrendo desde que chegou às terras espanholas.

No último confronto entre Real Madrid x Valencia, sábado (2), por La Liga, além de ser o destaque do jogo com os dois gols dos blancos no empate em 2 a 2, o brasileiro comemorou um deles com um punho cerrado. O ato do jogador foi uma resposta às ofensas racistas que sofreu no duelo entre Real Madrid e Valencia, no mesmo estádio Mestalla, pela última temporada.

Não é a primeira vez que ‘Superdeporte’ aparece com o jogador do Real Madrid na capa. Depois de toda a comoção da temporada passada com os casos de racismo entre Vini e a torcida do Valencia, o maior diário esportivo de Valencia segue utilizando o brasileiro como alvo recorrentemente.

