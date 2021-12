Avalie o post

Jojo conheceu o noivo durante viagem a Tulum, no México, e segundo a cantora tudo aconteceu de forma muito intensa

São Paulo – Jojo Todynho anunciou que está noiva de Lucas Souza. A cantora foi pedida em casamento após quatro meses de namoro com o oficial do Exército. A novidade surpreendeu os fãs da famosa, na manhã desta sexta-feira (10), e agitou as redes sociais.

Jojo é pedida em casamento após 4 meses de namoro (Foto: Reprodução / Instagram)

“Estou sem palavras para essa surpresa. E eu sem desconfiar de nada. A Renata me pedindo para colocar um vestido bege porque sexta-feira ‘se usa roupas claras’. Já estava tudo tramado com o Lucas. Eu desço as escadas e dou de cara com o meu branquinho me pedindo em casamento. Oi? Como assim, Deus? São quatro meses de muita história”, escreveu a artista.

A cantora ainda revelou alguns detalhes de quando conheceu Lucas. À época, eles estavam em Tulum, no México, e, segundo Jojo, tudo aconteceu de forma muito intensa. “Fiquei maluca, pois pensei que ele era gringo até ele vir falar comigo. ‘Oi, te acompanhei em A Fazenda. Posso tirar uma foto com você?’. Ah, eu, prontamente, respondi: ‘Posso te dar um beijo?’. Nesse percurso da nossa história, aconteceram muitas e muitas coisas. A certeza que temos é que o amor sempre vence”, completou.

Por fim, ela contou a resposta: “Obviamente eu disse sim. Com toda certeza que é ele o homem com quem eu quero compartilhar todos os momentos, sonhos e etc… Te amo”.

2021 está quase no fim e já dá pra dizer que foi um ano de muitas conquistas profissionais, mas também de muitos amores para Jojo Todynho. Neste ano, a cantora e campeã de A Fazenda 12 teve o nome atrelado ao de alguns affairs, além de polêmicas de traições envolvendo os parceiros.

Em abril, a artista revelou que estava vivendo um romance com Polidoro Jr. Nascido em Belo Horizonte, Minas Geais, o atleta é jogador de futebol e atualmente defende o Boavista Sport Club, que está na série D. Em menos de uma semana do anúncio do namoro, a relação degringolou.

Isso porque a modelo Cristina Mendonça disse que era namorada do jogador e descobriu que estava sendo traída ao ver as publicações de Jojo com ele nas redes sociais. À época, Polidoro negou o namoro e disse que encontrou a modelo apenas duas vezes. Após a polêmica, Jojo pôs um ponto-final na relação e, atualmente, Polidoro namora a cantora Karol Conká.

Já em agosto, a funkeira contou aos fãs que estava com Márcio Felipe, carinhosamente chamado por ela de baianinho. Mas a artista viu a história de suposta traição se repetir quando a manicure Izabelle Branquinho contou que tinha um relacionamento sério com Márcio.

Em outubro, Jojo admitiu que errou com baianinho durante sua viagem a Tulum, no México, em agosto, e que pôs um ponto-final na relação. “Antes que comecem a falar, eu prefiro eu falar da minha forma pra vocês entenderem[…] Bom, eu e o baianinho não ficamos mais. A gente não era namorado, a gente era ficante assumido[…] Então, eu não estou mais ficando com ele. Não sei se ele vai querer ser meu amigo, mas tudo bem. Ele é uma pessoa legal, bacana, só que não teve como”, contou.

Entretanto, esse erro da cantora em Tulum levou ao atual relacionamento dela com Lucas Souza. À época, Jojo não gostou nada de ver a informação sobre o novo amor vazada nas redes sociais, mas afirmou que está vivendo uma fase muito feliz.

