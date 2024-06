Promessa do tênis brasileiro, o jovem João Fonseca conquistou nesta quarta-feira (19) sua vaga na fase de qualifying do Torneio de Wimbledon. Se conseguir superar as três partidas desta etapa classificatória, o brasileiro disputará pela primeira vez uma chave principal de Grand Slam no circuito profissional. Atual número 217 do mundo, Fonseca garantiu a vaga no quali após a organização de Wimbledon distribuir convites. Alguns, direcionados a tenistas britânicos, foram rejeitados, o que rendeu mais convites, abrindo mais vagas diretas através do ranking da ATP. Será a estreia de Fonseca em Wimbledon, embora ele já tenha jogado na grama do All England Club nos últimos dois anos em competições juvenis preparatórias para o Grand Slam britânico. O brasileiro, contudo, não chegou a estar na chave juvenil do próprio torneio londrino.

Fonseca não será o único brasileiro no quali. Felipe Meligeni (149º) e Gustavo Heide (179º) também jogarão no masculino, assim como aconteceu em Roland Garros. Laura Pigossi (109º) estará na chave feminino do quali. O Brasil já tem três tenistas garantidos nas chaves de simples: Beatriz Haddad Maia, Thiago Wild e Thiago Monteiro. Mais uma vez, o Brasil terá a oportunidade de contar com diversos tenistas em um Grand Slam. No saibro de Paris, no mês passado, quando o País teve seis atletas nas chaves de simples, encerrando diversos jejuns para o tênis brasileiro.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo