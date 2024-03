A judoca brasileira Jéssica Lima conquistou a medalha de prata no primeiro dia do Grand Slam de Antalya, na Turquia, garantindo 700 pontos no ranking olímpico, cuja totalização dos pontos termina em junho. A competição, que distribui até mil pontos, é classificatória para os Jogos de Paris. Jéssica enfrentou a japonesa Christa Deguchi na final dos 57 kg, em uma revanche do Grand Slam de Tóquio, onde também ficou com a prata. A brasileira agradeceu o apoio dos torcedores e afirmou estar no caminho certo para conquistar futuros ouros. ““Queria agradecer a todos os brasileiros pela torcida no dia de hoje. Senti a energia daqui. Estou feliz com meu desempenho de hoje, mas não satisfeita. Foi minha segunda final em Grand Slam e acredito que estou no caminho certo para conquistar futuros ouros”, disse a paulista, em depoimento à Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Grand Slam reúne quase 650 atletas de 93 países, com o Brasil sendo representado por 21 judocas, sendo 11 mulheres e 10 homens. Jéssica Lima, atual número 11 do mundo na categoria, disputa a vaga para Paris 2024 com a carioca Rafaela Silva, campeã olímpica e mundial. Em sua jornada em Antalya, Jéssica venceu suas primeiras lutas com destaque, garantindo sua presença na final dos 57 kg. Além de Jéssica Lima, outras judocas brasileiras também competiram no Grand Slam de Antalya. Natasha Ferreira, na categoria dos 48 kg, chegou a lutar pela medalha de bronze, mas terminou na quinta posição. Amanda Lima, nos 48 kg, foi eliminada na estreia. Jéssica Pereira, nos 52 kg, teve uma vitória e uma derrota acirrada na competição.

A agenda do evento inclui preliminares a partir das 3h30 (horário de Brasília) e finais às 11h. No sábado (30), diversos judocas brasileiros competirão, como Michael Marcelino, Vinicius Ardina, Guilherme Schimidt, Pedro Medeiros, Ketleyn Quadros, Nauana Silva, Kaillany Cardoso e Luana Carvalho. Já no domingo (31), será a vez de Marcelo Gomes, Rafael Macedo, Leonardo Gonçalves, Rafael Buzacarini, Rafael Silva e Beatriz Souza entrarem em ação.

Tá encaixado!

Bateu!

Não!

Desmaiou?! 🫣

Não!

Sai daí, Jéssica!

Cadê o matê? GALERA?!!! O milagre que a @jessicalimajudo operou nesse estrangulamento de quase um minuto! A adm quase foi junto : @timebrasil pic.twitter.com/LeTJuKl2jn — CBJ (@JudoCBJ) March 29, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA