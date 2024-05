A Delegação de Barcelos destacou-se brilhantemente na Seletiva do Polo IX, evento promovido pelo Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (SEDUC), com o crucial apoio da Prefeitura Municipal de Barcelos. Participaram deste evento as cidades de Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel, como parte da classificação para o 45° Jogos Escolares do Amazonas (JEAs), que ocorrerá de 10 a 21 de julho Etapa Manaus.

Os talentosos atletas de Barcelos retornaram de São Gabriel da Cachoeira com um impressionante total de 33 medalhas: 22 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze, consolidando-se como uma das forças dominantes da competição.

Para garantir a participação da delegação, composta por mais de 150 pessoas, a Prefeitura de Barcelos providenciou um barco de linha equipado com uma estrutura robusta, incluindo internet, equipe de saúde e alimentação de qualidade para todos os participantes.

Modalidades Competidas pelas Escolas de Barcelos:

Escola Estadual Angelina Palheta Mendes: Handebol masculino juvenil, Handebol feminino juvenil (tricampeãs dos jogos escolares e campeãs brasileiras em 2022), Handebol feminino infantil, Vôlei de praia feminino juvenil, Tênis infantil masculino, Atletismo e Xadrez juvenil feminino.

Escola Estadual Padre João Badalotti: Futsal feminino juvenil e Atletismo

Escola Estadual São Francisco de Sales: Atletismo, Xadrez, Tênis de mesa, Vôlei de praia, Voleibol feminino juvenil, Voleibol feminino infantil, Voleibol masculino juvenil, Futsal feminino infantil, Futsal masculino infantil e Futsal masculino juvenil.

Classificados para a Etapa Manaus:

Escola Estadual Angelina Palheta Mendes:

Tênis de mesa infantil: Ronald Katz

Atletismo infantil 150m: Bruno Lopes

Atletismo juvenil 3.000m: Nayane Gonçalves

Salto em distância infantil: Manoella Monteiro

Handebol infantil feminino

Handebol juvenil feminino

Handebol juvenil masculino

Escola Estadual São Francisco de Sales:

Xadrez: Guilherme Ribeiro

Tênis de mesa infantil: Raquel Melo

Atletismo 3.000m: Luís Gustavo

Lançamento de dardo: Ticiane Monteiro

Vôlei infantil feminino

Vôlei juvenil feminino

Vôlei de praia infantil feminino: Andria e Flavia

Vôlei de praia juvenil masculino: Daniel e Joaquim

Futsal juvenil masculino

Escola Estadual Padre João Badalotti:

Lançamento de dardo: Adriano

Atletismo 400m: Sthevan Colares

Agradecimentos

A Delegação de Barcelos expressa sua profunda gratidão ao Governo do Estado do Amazonas, à Coordenadoria Regional de Educação, aos gestores e professores das escolas estaduais. Um agradecimento especial ao Prefeito Edson Mendes, ao Secretário Sérgio Caldas, à Secretaria de Saúde, à Assessoria de Comunicação, A SEMJEL São Gabriel, e a toda a equipe da SEMJEL Barcelos, em nome do Secretário Irlan Lima e do Coordenador Geral Afonso Queiroz, por todo o apoio e dedicação que tornaram esta participação um grande sucesso.

CONFIRAS AS FOTOS: