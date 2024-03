O vereador Raiff Matos assinou a ficha de filiação ao Partido Liberal (PL), de Jair Bolsonaro. O parlamentar da Câmara Municipal de Manaus (CMM) usou a “janela partidária” para trocar o Partido Democracia Cristã (DC) pelo PL em evento na noite deste sábado (30/03).

“Estou muito feliz de estar agora no maior partido do Brasil, a maior bancada de deputados federais e senadores. E eu estou muito feliz em saber que eu vou estar lado a lado de parlamentares que acreditam na mesma ideologia, na mesma forma de fazer política como eu. De poder caminhar ao lado do presidente Bolsonaro”, justificou o vereador de Manaus.

O evento contou com a presença do presidente estadual da legenda, Alfredo Nascimento, e do deputado federal Capitão Alberto Neto.

Segundo Raiff, a troca de legenda ocorre em razão de o PL ser o partido mais alinhado a sua atuação política, de visão conservadora e de direita.

A mudança sem a perda do mandato é permitida pela janela partidária, que encerra na próxima sexta-feira (5).

Com a filiação do vereador, o PL de Bolsonaro continua com dois representantes na CMM. O outro parlamentar filiado à sigla é Professor Samuel.