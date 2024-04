Izzy, anteriormente conhecida como Izzy La Reina, está fazendo seu retorno com o novo single “Pededor”. Esta música marca uma nova fase em sua carreira, voltada exclusivamente para o público brasileiro.

Anteriormente, Izzy ganhou destaque no cenário pop com suas músicas voltadas para o mercado latino, incluindo sucessos como “Pa Ti”, “Diabla” e “Boy Toy”. No entanto, em 2023, ela enfrentou problemas com sua gravadora americana, o que a impediu de fazer várias coisas em sua carreira musical. Agora, com tudo resolvido, Izzy está iniciando este novo projeto, desta vez com foco no público brasileiro e com a música “Pededor” como seu primeiro passo nessa direção.

