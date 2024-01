Enfrentando o paredão do BBB 24 pela primeira vez, a amazonense Isabelle Nogueira está recebendo o apoio de vários famosos que estão fazendo campanha nas redes sociais para cunhã-poranga do Boi Garantido permanecer no reality.

Isabelle foi indicada pelo líder MC Bin Laden no domingo (28) e enfrenta a berlinha contra a paraense Alane, o motoboy Juninho e o carioca Luiggi. O menos votado pelo público será eliminado na noite desta terça-feira (30).

Além dos amazonenses, amantes de boi-bumbá e fãs da dançarina, o cantor Tico Santa Cruz comentou em suas redes sociais que Isabelle “vai ficar na casa”.

Quem também está apoiando a manauara é a cantora e dançarina Gretchen, que publicou diversos vídeos torcendo pela sister. Em um deles, Gretchen aparece dançando ao som da toada “Isa-A-Bela”, escrita em homenagem a Isabelle.

O ex-BBB Gil do Vigor fez uma pesquisa nas redes sociais para qual é o participante mais forte deste paredão. Até às 13h30 desta segunda-feira (29), a enquete já alcançava mais de 83 mil votos e Isabelle Nogueira está liderando os votos com 68% de pessoas apoiando a permanência da amazonense na casa.

No Instagram, Isabelle passou a ser seguida pela cantora Anitta na noite de domingo (29), após a sister se posicionar contra as falas do MC Bin Laden ao chamá-la de “falsa” e “manipulada”.

Rivais só no Bumbódromo

Isabelle recebeu um importante apoio de fora da casa. O Boi Caprichoso declarou apoio à cunhã-poranga do Garantido.

“Pelo nosso Amazonas, pela nossa cultura, o Boi Caprichoso expressa seu apoio à Isabelle Nogueira. Representante da cultura do estado e do Boi-Bumbá de Parintins”, diz trecho da legenda publicada nas redes sociais do touro negro.

Caprichoso e Garantido são rivais no Festival de Parintins, que aconteceu no último de fim do mês de junho de cada ano. O ato mostra que os bois são aliados pela cultura amazonense e rivais somente no Bumbódromo.

Votação

A dinâmica da votação é pra ficar na casa, ou seja, quem tiver menos votos sai. Para votar, usuários devem acessar o site do BBB Gshow, entrar com a conta Globo, escolher a opção Voto Único (somente um, coleta seu CPF) e/ou Voto da Torcida (quantos quiser, só precisa da conta Globo). E selecionar quem o brother ou sister de gostara que continuasse no programa.