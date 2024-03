Isabelle Nogueira emocionou ao descrever o Festival de Parintins no BBB 24. Em uma conversa com Beatriz Reis, a amazonense falou como a cidade e as torcidas do Boi Caprichoso e Boi Garantido se comportam durante a festividade.

“Parintins é conhecida como a Ilha da Magia, porque tudo que acontece lá é mágico, surpreendente, incrível, desde os perrengues, o sol, o calor, tudo! Só quem já viveu sabe como é a loucura do final de semana do Festival Folclórico de Parintins, manooss! Em uma conversa no gramado, nossa Cunhã descreveu perfeitamente como fica a cidade nesses dias. Virando noite como bicho, dançando e curtindo com o povo azul e vermelho! É uma grande loucura tribal!”, disse a equipe na legenda da publicação.

Seguidores da Cunhã-Poranga não deixaram de comentar no vídeo publicado em suas redes sociais: “Isabelle cumpriu o propósito que sempre teve de mostrar a cultura do nosso Amazonas para o Brasil todo”, disse uma. “Grande participante, fica ainda maior quando ressalta com orgulho sua cultura”, disse outro. “Fechado com Isabelle”, afirmou mais outro declarando torcida para amazonense.

Isabelle Nogueira ganhou destaque no norte com sua entrada no reality show. A amazonense já ultrapassou a marca de 3 milhões de seguidores no Instagram sendo a terceira pipoca mais seguida do BBB 24.

