O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), estará no município de Iranduba, no período de 21 a 23 deste mês, juntamente com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), Secretaria Estadual de Educação (Seduc) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmads), para realizar atividades educativas (palestras, oficinas de leitura e orientações) na Escola Estadual Isaías Vasconcelos.

Na Biblioteca Móvel “Juscelino Batista”, o Ipaam, com o analista ambiental Paulo Libeck e o assistente técnico Gilmar Costa, receberá alunos e professores, da Escola Estadual Isaías Vasconcelos, e demais pessoas interessadas, onde realizarão as palestras e oficinas de leitura sobre temas voltados às questões ambientais, principalmente, sobre o tema da Campanha Floresta faz a Diferença.

A Biblioteca Móvel é um projeto que beneficia o homem e o meio ambiente. Dispondo de um micro-ônibus, transformado em espaço para leitura e consulta à bibliografia, com 600 exemplares de livros sobre meio ambiente e temas relacionados à Amazônia e ao Amazonas, também é estruturada com recursos audiovisuais para apoio às palestras e oficinas educativas.

Com objetivo de estimular a comunidade estudantil, comunidade organizada e sociedade civil para leitura voltada às questões ambientais, as oficinas de leitura visam sensibilizar estudantes e comunitários para a reflexão sobre os impactos ambientais. Outros parceiros estarão participando da campanha contra desmatamento e queimadas ilegais, tais como profissionais da saúde, gestores de escolas, professores, estudantes e demais lideranças do município.

Já receberam ações da Biblioteca Móvel, comunidades distantes com condições de trafegabilidade dos municípios de: Autazes, Careiro Castanho, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, além de vários locais em Manaus, como o Parque dos Bilhares, Parque Estadual Sumaúma, Parque Municipal do Mindu, diversas escolas estaduais e municipais.

Confira a Programação da Biblioteca Móvel:

–Iranduba – 21 a 23 de julho

–Manacapuru – 26 a 28 de julho

–Novo Airão – 29 a 31 de julho

–Presidente Figueiredo – 4 a 6 de agosto