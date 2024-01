Invicto no Campeonato Amazonense 2024, o Princesa do Solimões enfrenta o Nacional, neste sábado (27), às 15h30, pela 3ª rodada da competição. Marcado para o Estádio da Colina, esse será o segundo confronto seguido do Tubarão do Norte fora de casa.

Na última quarta-feira (24), a equipe alvirrubra empatou com o Amazonas em 1 a 1, na Arena da Amazônia.

Na briga pelas primeiras posições do grupo B do Barezão, o treinador João Carlos Cavalo e seus comandados estão focados no segundo duelo decisivo da semana. Atualmente, o Princesa do Solimões está na vice-liderança do grupo B com quatro pontos.

Ingressos

Sob responsabilidade da Federação Amazonense de Futebol (FAF), os ingressos estarão à venda na bilheteria do Estádio Ismael Benigno, a Colina no dia do jogo, custando R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) a unidade. Conforme orientação da entidade, crianças até 12 anos, idosos (a partir de 65 anos) e PCDs não pagam.

