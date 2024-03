A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), anuncia intervenções viárias na rotatória do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da cidade.

As ações, previstas para ocorrerem nos dias 30 e 31, sábado e domingo, fazem parte da continuidade das obras de construção do complexo viário Rei Pelé, executadas por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

No dia 30, a rotatória será parcialmente interditada no sentido da avenida Camapuã para a avenida Itaúba. A medida visa facilitar a execução das obras e, durante este período, apenas uma faixa estará disponível para o tráfego de veículos.

No dia 31, além do trecho já interditado na avenida Camapuã, haverá interdição na avenida Autaz Mirim, sentido Centro/bairro, no trecho da avenida Brigadeiro Hilário Gurjão (Fuxico) até a rotatória do Produtor.

Como rota alternativa, os motoristas serão desviados no Fuxico, seguindo até a rotatória do Jorge Teixeira, acessando em seguida a avenida Camapuã, o que permitirá o acesso à rotatória do produtor em direção ao bairro.

Transporte público

As rotas de ônibus serão afetadas pelas interdições, necessitando de desvios temporários: As linhas 062, 065, 066, 064, 092, Sentido Camapuã/Itaúba, seguem itinerário normal até a avenida Camapuã, seguindo pela avenida Autaz Mirim no sentido bairro/Centro, acessam o retorno na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, acessam a rotatória do Jorge Teixeira, depois a avenida Itaúba, retomando a rota normal da rotatória do Produtor.

Para a linha 064, após a avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, o itinerário segue pela rua das Papoulas, retomando ao trajeto normal subsequente.









Obras

No local, as equipes de obras darão continuidade ao transporte e implantação das vigas, etapa iniciada no último fim de semana.

As peças são transportadas até o canteiro na rotatória do Produtor, onde é construído o elevado. O guindaste assume a função de içar as vigas e implantar até os pilares.

No último sábado (23), foram implantadas três vigas. Conforme o corpo técnico, o serviço foi postergado devido às fortes chuvas. As outras 18 peças serão implantadas neste fim de semana.

As 21 vigas pré-moldadas servem de sustentação para as lajes que irão conduzir as cargas até os pilares, compondo a estrutura da edificação, com o objetivo de garantir o apoio da pista do viaduto.

A prefeitura solicita a compreensão e cooperação dos motoristas e usuários do transporte público e destaca a importância destas obras para a melhoria da mobilidade urbana na região com a implantação do complexo viário Rei Pelé.

Recomenda-se o uso de vias alternativas e a atenção às sinalizações de desvio e orientações dos agentes de trânsito, visando minimizar os impactos no tráfego e garantir a segurança de todos.

