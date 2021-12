Avalie o post

Os integrantes ganharam milhões de seguidores em suas páginas em apenas poucas horas

São Paulo – Após oito anos juntos, os integrantes do grupo de k-pop BTS finalmente abriram perfil pessoal no Instagram. A banda tem uma conta na rede social com mais de 54 milhões de seguidores. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V e Jungkook já têm o perfil pessoal verificado.

(Foto: Reprodução / Instagram)

Os cantores ganharam milhões de seguidores em poucas horas. Todos eles já ultrapassam os 10 milhões de fãs.

Dono de hits como Butter, Dynamite, My Universe, DNA e Boy with Luv, o grupo tem trabalhado intensamente nos últimos anos.

Por isso, a gravadora BIGHIT Music anunciou que os artistas vão tirar férias e retornarão em 2022.

Confira abaixo as primeiras fotos publicadas por alguns dos integrantes do BTS.

RM

Jin

V

Jungkook

J-Hope

