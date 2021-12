Avalie o post

Recurso se chama ‘Um Ano Juntos’ e se baseia nas publicações de feed de notícias e Stories

Manaus – Aproveitando o clima de fim de ano, o Facebook e o Instagram (redes sociais comandadas pela empresa-mãe Meta) lançaram nesta quinta-feira (9) uma retrospectiva individual para os usuários das plataformas.

O recurso se chama “Um Ano Juntos” e se baseia nas publicações do feed de notícias e Stories publicados ao longo de 2021 para criar uma retrospectiva única para cada pessoa. Para o Facebook, também serão considerados os amigos, reações e lugares de destaque — e ficarão no ar até 30 de dezembro. Já o Instagram terá a novidade por “várias semanas”.

Usuários insatisfeitos com uma ou outra memória poderão exclui-la da retrospectiva, afirmam as redes sociais, que criaram um conteúdo que pode ser republicádo nas plataformas, permitindo que sejam compartilhadas entre os usuários.

Para criar a retrospectiva, o usuário receberá um banner interativo no topo do feed de notícias, por onde poderá clicar para criar os melhores momentos de 2021.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

