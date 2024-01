As inscrições para o processo seletivo de residência jurídica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), no Polo Rio Negro-Solimões, seguem até a próxima sexta-feira (12). O edital prevê o preenchimento de duas vagas e formação de cadastro reserva, com auxílio mensal no valor de R$ 2,2 mil. Os candidatos aprovados vão atuar no município de Manacapuru.

Os interessados devem se inscrever por meio do formulário on-line disponível no link https://bit.ly/48BdFV6. Para participar, os candidatos devem ser bacharéis em Direito ou estarem matriculados no último ano do curso, em instituição reconhecida pelo MEC. É imprescindível que todas as informações sejam devidamente preenchidas.

Com duração máxima de 3 anos, os residentes aprovados terão uma carga horária de 30 horas semanais, distribuídas em 6 horas diárias, pelo período da manhã.

Avaliação em duas etapas

O processo seletivo será composto por duas etapas: prova escrita e entrevista pessoal. A prova será aplicada no dia 28 de janeiro, em Manacapuru, das 8h30 às 12h, em local a ser divulgado posteriormente no site defensoria.am.def.br.

De caráter eliminatório e classificatório, a avaliação terá cinco questões que abordarão temas de conhecimento geral que sejam de interesse da Defensoria Pública e que se relacionem aos serviços prestados pela instituição e terão por finalidade avaliar o desenvolvimento do raciocínio do candidato e habilidades de escrita. Já a entrevista será realizada 31 de janeiro.

Mais informações referentes ao processo seletivo podem ser obtidas na Sede do Polo Rio Negro-Solimões, Manacapuru, ou através do e-mail polorionegrosolimoes@defensoria.am.def.br.