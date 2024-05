A Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental (Aadesam) abriu, na manhã desta terça-feira (21), as inscrições para a Processo Seletivo Simplificado (PSS), que vai recrutar profissionais para fazer parte do Projeto de Apoio às Políticas Públicas voltadas à Criança e ao Adolescente no Estado do Amazonas (Projeto Pipa).

São mais de 140 vagas disponíveis para os cargos de Assistente Social, Pedagogo, Psicólogo, Motorista, entre outros, todos para atuação em Manaus.

Inscrições

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet através do Portal do Candidato, no endereço eletrônico gps.aadesam.org.br e encerram no dia 12 de junho. O projeto é uma parceria entre a Aadesam e o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc)

Os valores das taxas de inscrição variam de acordo com o nível da vaga escolhida pelo candidato: fundamental (R$ 40), médio (R$ 50), superior (R$ 70). O edital também dispõe de uma quantidade de vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcDs).

Isenção

Os candidatos que quiserem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição devem entrar com o pedido até esta quarta-feira (22), pelo Portal do Candidato.

A Comissão de Processo Seletivo Simplificado (CPSS) orienta que os candidatos consultem o edital, que está disponível no site aadesam.org.br, para tirar dúvidas sobre requisitos desejáveis e obrigatórios para cada cargo, pontuação e cronograma completo do certame.