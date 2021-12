Avalie o post

A Secretaria Municipal de Meio Ambiental e Sustentabilidade (Semmas) abrirá Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação, em caráter emergencial e temporário, de 12 analistas municipais em Direito, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Químico e Geógrafo.

As inscrições, que serão gratuitas, vão começar na próxima segunda-feira (13), à 00h, e prosseguem até o dia 20, até 23h59, e deverão ser feitas no site da secretaria (www.semmas.manaus.am.gov.br).

O edital do PSS foi publicado na quinta-feira (9), no Diário Oficial do Município (DOM). A carga horária será de 40 horas semanais e com uma remuneração de R$ 2.124,28. A contratação dos profissionais terá duração de 12 meses.

As informações referentes ao Processo Seletivo Simplificado serão publicadas nos sites da Prefeitura de Manaus e da Semmas, além dos perfis oficiais da secretaria nas Redes Sociais(@semmasmanaus).

Fonte: Prefeitura de Manaus

Foto: Divulgação





